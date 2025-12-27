بالمايوه الشرعي.. 11 صورة لزوجة النني الثانية من رحلتها في جزيرة سيشل
كتب : مصراوي
القاهرة - مصراوي
نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في جزيرة سيشل.
وظهرت حنان في الصور خلال رحلتها إلى جزر سيشل، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.
واستعرضت لجمهورها مجموعة من الصور من الأماكن الطبيعية رفقة ابنها وصديقاتها.
يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.