حبس عصابة "الكاتعة" استغلت 18 طفلًا في التسول بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:23 م 18/10/2025

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكوَّن من رجل وثلاث سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالبشر واستغلال أطفال في أعمال التسول وبيع السلع بالشارع.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين -وجميعهم من ذوي المعلومات الجنائية- كوّنوا شبكة منظمة لاستغلال 18 طفلًا في أعمال التسول وبيع سلع زهيدة الثمن للمارة داخل الشوارع والمناطق الحيوية بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المتهمين كانوا يجبرون الأطفال على العمل يوميًا في الشوارع، ويستحوذون على معظم المبالغ التي يتحصلون عليها مقابل منحهم مبالغ زهيدة.

وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، وأُحيل من لم يُعثر على أسرهم إلى دور الرعاية الاجتماعية بإشراف الجهات المختصة.

