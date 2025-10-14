إعلان

الداخلية تواصل حملات التوعية ضد المخدرات في المدارس والجامعات | صور

كتب : علاء عمران

11:59 ص 14/10/2025
    حملات التوعية (2)
    حملات التوعية (1)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات توعوية مع طلاب المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية.
تهدف تلك اللقاءات إلى رفع وعي الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة الأنواع المستحدثة منها، وشرح تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والمستقبل الدراسي والاجتماعي، إلى جانب توضيح أساليب الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.
وتضمنت الفعاليات عرض مواد توثيقية لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، وإبراز قدرتها على التصدي لمحاولات الترويج والتجارة غير المشروعة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لحماية النشء ودعم الوعي المجتمعي بخطورة تلك الآفة.

حملات التوعية المخدرات مكافحة المخدرات

