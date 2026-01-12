7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة "ملاكي" في الجيزة بزعم قتله أحد الأشخاص.

بحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة، قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بشخصين مما نتج عنه إصابتهما بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم في حينه.

ووفقا للبيان، فإنه في حال محاولة قائد السيارة الهرب من مكان الحادث قام بعض الأهالي باستيقافه والتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته.

وأكدت البيان أنه أمكن ضبط قائد السيارة "عاطل، مقيم بدائرة القسم"، وكذا ضبط الأشخاص القائمين بالتعدي عليه 7 أشخاص، مقيمين بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لمحاولته الهرب عقب ارتكابه حادث التصادم.

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.