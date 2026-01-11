تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ من مدرسة بأسيوط

قام المستشار محمد البطران مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار مصطفى حسين السلاموني، و محمد علي محمود – رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط؛ وذلك بصحبة كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد يوم أمس السبت 10 يناير الجاري، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة سقوط تلميذ من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط.

وقد أسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.

كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة.

وقد استمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية.

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

تأجيل استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعوى تعويضها من محمد سامي لـ 9 فبراير

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة شاكر محظور بتهمة بث محتوى خادش