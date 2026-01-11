كواليس فيديو استغاثة مالك شقة في حدئق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من اعتداء بعض الأشخاص عليه بالضرب وإحداث إصابته وسرقته بالإكراه فى إطار الخلاف على ملكية منزل بالقاهرة.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة خلال عام 2024، وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين القائم بالنشر مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبين شخصين مستأجر الشقة محل النزاع، المالك الحالى للشقة).

وتبين بيع الطرف الأول الشقة للثالث وتأجير الأخير للشقة للثانى وفى وقت لاحق أبدى الأول رغبته فى عدم استكمال البيع وفسخ العقد وطرد المستأجر، إلا أنه رفض الخروج من المسكن مما ترتب عليه حدوث مشاجرة بينهم.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة آنذاك، وتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.