"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

"جلب وتصنيع مواد مخدرة بغرض الاتجار".. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة "سارة خليفة"، والتي تنظرها اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

حملت القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، وأحالها النائب العام إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها الموسعة مع المتهمة وباقي عناصر التشكيل العصابي.

وكشفت التحقيقات عن أن "سارة خليفة" لعبت دورًا محوريًا في العصابة من خلال ضخ الأموال اللازمة لعقد صفقات استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط مقاطع فيديو صادمة على هاتفها المحمول تضمنت مشاهد تعذيب وهتك عرض لأحد الأشخاص داخل غرفة نومها.

أكدت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية، عقب ضبط هاتف "خليفة"، عثرت على مقاطع فيديو محفوظة داخل تطبيق خاص، تُظهر اعتداءات جنسية وتعذيبًا لشخص يُدعى "م. ش"، كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، وظهر في أحد المقاطع عاريًا ومصابًا بجروح وملطخًا بالدماء.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أن الفيديو صُوّر بالفعل داخل غرفة نومها، وأن الصوت الأنثوي الوارد في المقطع يعود لها.

ذكرت "خليفة" في أقوالها أن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها للإسكندرية، ودخل متسللًا إلى المنزل، وحين واجهته وهددته بالاتصال بالشرطة، توسّل إليها لعدم الإبلاغ، ثم تطور الموقف بوصول أشخاص تابعين لجهة عمله الجديدة، ونشبت مشاجرة انتهت بتصوير الفيديو المتداول.

وفيما يتعلق بعلاقتها بباقي المتهمين، أوضحت "خليفة" أنها تعرّفت على أحدهم أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل لحقن "نضارة الوجه"، وقالت في التحقيقات: "المتهم الخامس قالي عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وكان بيظهر طبيعي جدًا، وبعد 3 شهور قالي إنه معجب بيا وارتبطنا. وبعد حوالي 7 شهور بدأت أحس إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي".

وأضافت أنها حاولت إنهاء العلاقة، لكنه استمر في ملاحقتها بعد خطوبتها، ما دفعها للإبلاغ عنه، مؤكدة أن هذه العلاقة كانت سببًا في ربط اسمها بالقضية، ونفت توليها إدارة أو تأسيس تشكيل عصابي.

لكن التحقيقات كشفت أن المتهمة قامت بتمويل العصابة عبر ضخ مبالغ مالية كبيرة لدعم نشاطها، كما عقدت لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على صفقات استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات.

ووفقًا لأوراق القضية، استخدم أفراد العصابة وحدات سكنية لتجهيز المواد المخدرة باستخدام مواد كيميائية مستوردة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 648 كيلوجرامًا من المواد المخدرة الجاهزة للتوزيع.

أوضحت "خليفة" في التحقيقات أنها كانت تعمل في مجال الإعلام لسنوات، وقدمت برامج منوعات على قناتي "الشرقية" العراقية و"المحور"، قبل أن تؤسس شركة إنتاج فني باسم "سارة برودكشن" لتنظيم الحفلات الغنائية خارج مصر، مشيرة إلى أن دخلها الشهري كان يبلغ نحو 500 ألف جنيه، وأن مكاسب شركتها تراوحت بين 30 و50 ألف دولار عن كل حفل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول عدة اتهامات، أبرزها:جلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتكوين تشكيل عصابي منظم داخل البلاد، وتمويل عمليات تصنيع وتوزيع المواد المخدرة، وارتكاب وقائع تعذيب وهتك عرض موثقة في مقاطع الفيديو المضبوطة.

ومن المقرر أن تواصل جلسات محاكمة المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا للاستماع إلى مرافعات الدفاع واستكمال نظر القضية.

