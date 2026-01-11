إعلان

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل النيران مع الشرطة بأسوان

كتب : علاء عمران

02:37 م 11/01/2026
لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار بالمخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، ضرب") بنطاق محافظة "أسوان" وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 7650 قرص مخدر – 29 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف،

8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فرد خرطوش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 73 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانون.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع عناصر إجرامية أسوان مكافحة المخدرات

