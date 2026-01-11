إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في السلام

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة السلام، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ولاذت بالفرار، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

على الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

