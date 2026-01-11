إعلان

وزير العدل يستقبل وفدًا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي

كتب : محمود الشوربجي

10:05 م 11/01/2026

وزير العدل يستقبل وفدًا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة وفدًا من وزارة الداخلية بجمهورية العراق برئاسة اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم - رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لبحث سبل الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي وتقييم الأداء والتدريب والحوكمة القضائية، وذلك بحضور الدكتور فؤاد غازي مفوض نائب مندوب جمهورية العراق بجامعة الدول العربية، والزبير حايف سكرتير ثان السفارة ومساعدي وزير العدل المعنيين.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد، مشيرًا إلى عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الإشراف والتقييم القضائي، والاطلاع على النُظم الإلكترونية والتقنية المُستخدمة في تحليل أداء المحاكم والقضاة والتطبيقات الإلكترونية المُخصصة لاستقبال الشكاوى ورفع الدعوى.

ومن جانبه، أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال التفتيش القضائي والتقييم، مشيدًا بالخبرات المصرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزارة العدل العراق وزير العدل يستقبل وفدًا عراقيًا

