رئيس النيابة الإدارية يتابع سير إجراءات التقديم لمسابقة معاون نيابة

تفقد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، إجراءات سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2024، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، وبحضور المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار ساهر أنور، مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إلى جانب عدد من السادة المستشارين أعضاء الوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

والتقى رئيس الهيئة بعدد من المتقدمين من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وفقًا للجدول الزمني المعلن للجامعات، واطمأن على انتظام وسلاسة إجراءات سحب وتقديم الملفات، موجها بتوفير كافة سبل الراحة وأماكن انتظار لائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة طوال فترة التقديم، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين للالتحاق بالهيئة القضائية العريقة.

من جانبهم، أعرب المتقدمون عن تقديرهم لحسن التنظيم وسهولة إجراءات التقديم، مؤكدين وضوح الخطوات ودقة عملية تسليم وتسلم الملفات، إلى جانب الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمسابقة.

كما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر إلى مستشاري الأمانة العامة وجهازها الإداري، ووحدة شؤون الديوان العام، تقديرا للجهود المبذولة منذ الإعلان عن المسابقة وحتى المرحلة الحالية الخاصة بسحب وتقديم الملفات.

يُذكر أن النيابة الإدارية كانت قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، على أن تستمر مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر اعتبارًا من يوم السبت 3 يناير 2026 وحتى 28 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمحدد لمواعيد كل جامعة.