غرقوا "عقرب" وسرقوا تليفونه.. الجنايات تقتص من قاتلي "سعاتي" بولاق

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة الأولى جنايات الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صيادين، بالسجن المشدد 15عامًا لاتهامهما بالتخلص من "بائع ساعات" مقيم بدائرة بولاق الدكرور، غرقًا وسط مياه النيل بالعياط، وذلك بعدما سرقا هاتفه المحمول.

ترأس هيئة الدائرة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين محمود مجدي وأسامة الأمير تادرس، وسكرتارية محمد وجيه الجمل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6695 لسنة 2024 جنايات قسم العياط المُقيدة برقم 1646 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "محمد. س"، وشقيقه "أحمد. س" صيادين، في اليوم الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة، قتلا المجني عليه "أحمد عبدربه"، بائع ساعات شهرته "عقرب"، عمدًا بغية الفرار بمسروقاته، فما أن أتما جرمُهما وأحكما قبضتهما على المسروقات "هاتف محمول"، حتى ظفرا بالضحية وحيدًا بقاربهما وألقيا به بمياه نهر النيل قاصدين إزهاق روحه غير عابئين بتوسلاته، محدقين به حال معاركته للمياه إلى أن خارت قواه ولاقي حتفه غرقًا موقنين إتمام جرمهما، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة الشقيقان المتهمان واللذين أكدا أنهما يعملا صيادين في منطقة المساندة ونظرًا لظروفهما المتقلبة، رسما خطة مُحكمة لسرقة هاتف محمول من أحد هواة الصيد على ضفاف نيل النيل بقرية المساندة جنوب العياط، فتقابلا مع المجني عليه "عقرب" وطلبا منه مكالمة من هاتفه لمهاتفة أحد المطاعم بحجة شراء وجبة طعام، وما أن حصل على المحمول لاذا بالفرار، إلا أن المجني عليه قفز داخل القارب قبل هروب الصيادين، فسقط في مياه النيل وطلب من المتهم الثاني "محمد" إنقاذه لشعوره بالغرق، لكنهما أغرقاه خشية ضبطهما من قبل الأهالي.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول المحامي العام الأول جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أصدرت قرارها بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمان، لما أسند إليهما من تهم.