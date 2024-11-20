التحفظ على إمام عاشور بعد رفع جلسة محاكمته في قضية "خناقة المول" | صور وفيديو

ماذا جرى في جلسة محاكمة إمام عاشور في قضية "خناقة المول" | فيديو وصور

كتب- رمضان يونس:

تحفظت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لحين صدور قرار المحكمة في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها على حكم حبسه 6 أشهر في قضية مشاجرة المول التجاري.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد. إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة، وقضت بحبسه 6 أشهر.

في شهر يونيو الماضي بدأت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، الذي ادعى أن لاعب الأهلي قام بالاعتداء عليه، بعد تلقيه اتصالاً هاتفيًا من زوجته يوم 20 يونيو الماضي، تخبره بأنها تعرضت للمضايقة اللفظية من أحد الأشخاص داخل قاعة السينما في المول.

وكان إمام عاشور قد قال خلال تحقيقات النيابة، التي أجريت أمام رئيس نيابة قسم أول وثان الشيخ زايد، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من زوجته، تخبره بأنها تعرضت لبعض المضايقات والمعاكسات داخل قاعة السينما الخاصة بالمول، مما جعله يذهب إلى المول برفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير، لمعرفة حقيقة الأمر.

كما أوضح اللاعب خلال التحقيقات أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، مشيرًا إلى أنهم قد يكونون من الأشخاص الذين اتبعوه فور رؤيته، كما نفى خلال التحقيقات تعرضه إلى فرد الأمن أو الاشتباك معه، موضحًا أنه اتجه إلى مكتب الأمن بالمول بعدما علم أن من قاموا بمعاكسة زوجته متواجدون هناك، لكنه لم يجد أحدًا منهم عند وصوله.

وبعد استماع النيابة إلى أقوال لاعب الأهلي، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وانتهت بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها.

واستمرت أزمة إمام عاشور في التصاعد حتى وصلت إلى ساحات القضاء، حيث عقدت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، التي شهدت تغيب لاعب الأهلي عن حضور الجلسة.

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد في ذلك الوقت تأجيل أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور حتى يوم 12 أكتوبر.

وعقدت ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي يوم السبت الموافق 12 أكتوبر، التي شهدت غياب اللاعب إمام عاشور عن حضور الجلسة أيضًا.