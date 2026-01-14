إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لطالما سعت إسرائيل إلى جرّ الولايات المتحدة إلى خوض حروب نيابةً عنها.

وأضاف عراقجي في منشور له عبر منصة إكس: "لكن المثير للدهشة أنهم هذه المرة يكشفون ما كانوا يخفونه، فبينما تسيل الدماء في شوارعنا، تتباهى إسرائيل صراحةً بتسليحها المتظاهرين بأسلحة حية، وتزعم أن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ينبغي على الرئيس ترامب الآن أن يعرف تمامًا أين يتجه لوقف عمليات القتل".