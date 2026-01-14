إعلان

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب

كتب : مصراوي

05:02 م 14/01/2026

سيد عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لطالما سعت إسرائيل إلى جرّ الولايات المتحدة إلى خوض حروب نيابةً عنها.

وأضاف عراقجي في منشور له عبر منصة إكس: "لكن المثير للدهشة أنهم هذه المرة يكشفون ما كانوا يخفونه، فبينما تسيل الدماء في شوارعنا، تتباهى إسرائيل صراحةً بتسليحها المتظاهرين بأسلحة حية، وتزعم أن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ينبغي على الرئيس ترامب الآن أن يعرف تمامًا أين يتجه لوقف عمليات القتل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران إسرائيل الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قاع المتوسط ينتظرها.. اللحظات الأخيرة للسفينة FENER قبل الغرق الكامل ببورسعيد
أخبار المحافظات

قاع المتوسط ينتظرها.. اللحظات الأخيرة للسفينة FENER قبل الغرق الكامل ببورسعيد
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال
رياضة محلية

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: ينبغي على ترامب معرفة طريقه وإسرائيل تحاول جره إلى حرب
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور