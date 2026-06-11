كشفت جامعة القاهرة حصاد خدمات قافلة قافبة منشأة ناصر والتي استمرت 3 أيام، حيث استفاد 929 مواطنًا، منهم 794 مواطنًا تلقوا خدمات طبية مباشرة في مختلف التخصصات، بينما استفاد 135 مواطنًا من البرامج التوعوية والتثقيفية الصحية، وذلك من خلال جهود 121 مشاركًا من الأطباء والاستشاريين والصيادلة وأعضاء فرق التوعية والعاملين الإداريين.

ماذا قدمت قافلة جامعة القاهرة بمنشأة ناصر؟

شملت الخدمات المقدمة الكشف والفحص الطبي المجاني وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى مستشفيات جامعة القاهرة المختصة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية الصحية في مجالات الأورام وصحة الفم والأسنان. كما شاركت بالقافلة تخصصات طبية متعددة شملت طب الأورام وأورام الأطفال، والباطنة العامة، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء، والعظام، والقلب، والروماتيزم، والأعصاب، بالإضافة إلى خدمات طب الاسنان التي تضمنت الكشف والعلاج والحشوات السنية وخلع الأسنان وعلاج أمراض اللثة وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بمستشفى طب الأسنان التعليمي.

وفي مجال التوعية الصحية، نفذ فريق المعهد القومي للأورام جلسات تثقيفية حول سرطانات الثدي والقولون وعنق الرحم والرئة وفيروس الورم الحليمي البشري وصحة المرأة، مع التركيز على عوامل الخطورة والأعراض المبكرة وطرق الوقاية والكشف المبكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالأورام. واستفاد من هذه الجلسات 55 مواطنًا، كما أسهمت في توجيه عدد من الحالات إلى العيادات المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

كما قدم فريق كلية طب الأسنان برنامجًا للتوعية بصحة الفم والأسنان استفاد منه 80 مواطنًا، تضمن نشر الوعي بأهمية العناية بصحة الفم وطرق الوقاية من أمراض الأسنان واللثة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، مع توزيع عينات مجانية من معاجين وفرش الأسنان دعمًا للممارسات الصحية اليومية.

وتأتي هذه القافلة في إطار استمرار جامعة القاهرة في تنفيذ خططها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز مساهمتها في المبادرات الصحية والتنموية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، انطلاقًا من رسالتها الوطنية ودورها الرائد في خدمة المجتمع المصري.

وقد شهدت القافلة مشاركة وحضور عدد من قيادات الجامعة والكليات المشاركة، من بينهم الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، ووكلاء الكليات والمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحوث، تأكيدًا لحرص جامعة القاهرة على استمرار جهودها في خدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموي وصحي ملموس للمواطنين.

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