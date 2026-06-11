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سرقة ورشة ألومنيوم بالقاهرة تنتهي بسقوط الجناة وتاجر خردة

كتب : مصراوي

09:39 م 11/06/2026

المتهمون بسرقة ورشة ألومنيوم في القاهرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بسرقة ورشة لتصنيع الألومنيوم بالقاهرة، في واقعة أثارت اهتمام المتابعين وتساؤلات حول تفاصيلها.

بلاغ بسرقة ورشة ألومنيوم

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مايو الماضي، تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من مالك ورشة لتصنيع الألومنيوم أفاد فيه باكتشافه كسر قفل الورشة وسرقة كمية من الخام من داخلها، ما دفع الأجهزة الأمنية لبدء التحريات لكشف مرتكبي الواقعة.

الشرطة تضبط المتهمين

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية سابقة ويقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

إعادة المسروقات

كما تم التوصل إلى المسروقات كاملة، حيث أرشد المتهمان عن مكان إخفائها لدى عميلهما "سيئ النية"، وتبين أنه تاجر خردة له معلومات جنائية ويقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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سرقة ورشة القاهرة

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