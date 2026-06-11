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إيران: أي هجوم أمريكي جديد سيواجه برد أشد وأكثر اتساعا للحرب

كتب : وكالات

08:29 م 11/06/2026 تعديل في 09:25 م

علي عبد اللهي قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني

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حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، الولايات المتحدة من أن أي هجمات جديدة ضد إيران ستقابل برد أشد من السابق.

وقال قائد المقر خاتم الأنبياء، في بيان اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة إذا هاجمت إيران مجددًا فإن نيران الحرب ستتسع وتصبح أكثر شمولا.

وأضاف القائد الإيراني، أن واشنطن تتحدث عن التفاوض والتوصل إلى اتفاق، وفي الوقت نفسه تنفذ اعتداءات ضد إيران، معتبرا أن هذا التناقض يمثل سببا رئيسيا لانعدام الأمن في المنطقة.

وأوضح قائد المقر خاتم الأنبياء، أن تناقض التصريحات والمواقف الأمريكية عرض أمن التجارة الدولية وأمن الدول ومضيق هرمز للخطر.

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء أنه في ظل تهديد البنية التحتية النفطية الإيرانية، فإن موقف طهران يتمثل في أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".

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