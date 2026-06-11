إعلان

نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع امتحانات كليتي التجارة والألسن.. صور

كتب : عمر صبري

08:23 م 11/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الدكتور رامي ماهر غالي (1)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور رامي ماهر غالي (2)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور رامي ماهر غالي (4)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور رامي ماهر غالي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والألسن، والاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

رافقه خلال الجولة الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، الدكتورة يمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الوكلاء بالكليتين.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور رامي ماهر غالي على انتظام سير الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في تنظيم اللجان، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما تفقد مجموعة من اللجان الامتحانية، وتابع مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، والتأكد من توافر سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة تتسم بالهدوء والانضباط.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على جاهزية العيادات الطبية، وتوافر فرق الإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يعكس حرص جامعة عين شمس على توفير بيئة امتحانية آمنة وصحية للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وفي إطار اهتمام الجامعة بدمج ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تابع سيادته تجهيز اللجان المخصصة لهم ، بما يضمن أداءهم الامتحانات بسهولة ويسر، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي أن إدارة جامعة عين شمس تتابع بصورة مستمرة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، وتحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة، بما يعكس اهتمام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية متكاملة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها.

وفي ختام جولته، أشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى التنظيم والانضباط الذي شهده داخل كليتي التجارة والألسن، مؤكدًا أن ما لمسه من جاهزية عالية وتنسيق فعّال بين مختلف الإدارات يعكس الصورة المشرفة لجامعة عين شمس، ويجسد حرصها الدائم على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والامتحانية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الترم الثاني جامعية عين شمس امتحانات الجامعات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول تحرك أمني بشأن واقعة الاعتداء على سيدة داخل مدرسة بالشرقية "محدث"
أخبار المحافظات

أول تحرك أمني بشأن واقعة الاعتداء على سيدة داخل مدرسة بالشرقية "محدث"
ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)
كأس العالم 2026

ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)
لحظة بلحظة.. المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم.. 0-0
كأس العالم 2026

لحظة بلحظة.. المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم.. 0-0
غلق كلي مؤقت لطريق الواحات لمدة 3 أيام.. ما التحويلات البديلة؟
أخبار مصر

غلق كلي مؤقت لطريق الواحات لمدة 3 أيام.. ما التحويلات البديلة؟
شاكيرا الليلة بأغنية "داي داي".. رحلة أشهر أغاني كأس العالم عبر التاريخ
كأس العالم 2026

شاكيرا الليلة بأغنية "داي داي".. رحلة أشهر أغاني كأس العالم عبر التاريخ

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

0 0

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان