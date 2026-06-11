أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والألسن، والاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

رافقه خلال الجولة الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، الدكتورة يمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الوكلاء بالكليتين.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور رامي ماهر غالي على انتظام سير الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في تنظيم اللجان، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما تفقد مجموعة من اللجان الامتحانية، وتابع مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، والتأكد من توافر سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة تتسم بالهدوء والانضباط.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على جاهزية العيادات الطبية، وتوافر فرق الإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يعكس حرص جامعة عين شمس على توفير بيئة امتحانية آمنة وصحية للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وفي إطار اهتمام الجامعة بدمج ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تابع سيادته تجهيز اللجان المخصصة لهم ، بما يضمن أداءهم الامتحانات بسهولة ويسر، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي أن إدارة جامعة عين شمس تتابع بصورة مستمرة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، وتحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة، بما يعكس اهتمام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية متكاملة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها.

وفي ختام جولته، أشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى التنظيم والانضباط الذي شهده داخل كليتي التجارة والألسن، مؤكدًا أن ما لمسه من جاهزية عالية وتنسيق فعّال بين مختلف الإدارات يعكس الصورة المشرفة لجامعة عين شمس، ويجسد حرصها الدائم على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والامتحانية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها.