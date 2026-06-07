120 ألفًا لطب الأسنان.. مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية

شهدت الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والنائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، فعاليات العرض المسرحي "الدحديرة" الذي يقدمه فريق مسرح كلية الحقوق بالجامعة، ضمن عروض مهرجان التمثيل المسرحي التاسع والأربعين بالجامعة.

ويأتي العرض في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم المواهب الطلابية وتشجيع الإبداع الفني، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمتابعة الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الفني والثقافي.

كما شهد العرض حضور نخبة من رموز الحركة المسرحية والفنية والإعلامية، في تأكيد على أهمية المسرح الجامعي باعتباره منصة لاكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن المسرح الجامعي يمثل أحد أهم روافد بناء الوعي وتنمية شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها جزءًا أصيلًا من رسالتها التعليمية والتنويرية.

ويعد عرض "الدحديرة" أحد العروض المشاركة في الدورة الحالية من المهرجان، حيث يعكس جهود طلاب كلية الحقوق وإبداعهم الفني، ويجسد الدور الذي تلعبه الأنشطة الطلابية في تنمية المهارات وتعزيز روح العمل الجماعي والإبداع لدى الشباب.

ودعت جامعة العاصمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالفنون المسرحية لحضور العرض ومساندة المواهب الطلابية، بما يعزز من مكانة المسرح الجامعي كمنبر للإبداع والتعبير وصناعة الوعي.

إقرأ أيضا

الدراسة في أوكرانيا 2026.. شروط معادلة الشهادات والجامعات المعترف بها في مصر

يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة بعد انقراض الديناصورات

أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها