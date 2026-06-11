يفتح الأزهر الشريف، السبت المقبل، باب التظلم على نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات 2026 "التجويد - العالية - التخصص"، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، ولمدة شهر.

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أمس، نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات «التجويد - العالية - التخصص»، للعام الدراسي 2025-2026م، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 32.98%، وعالية القراءات 26.09%، ولشهادة تخصص القراءات 48.56%، بنسبة نجاح عامة 33.32%.

وقال مصدر بالأزهر، إن تقديم الطعون على نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات يتم عبر تقديم طلب بالمنطقة الأزهرية التي يقيم بها الطالب مع سداد الرسوم المقررة لذلك.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه يحق للطالب تقديم طعن على نتيجة شهادات القراءات وطلب إعادة التصحيح دون الاطلاع على ورقة الإجابة، أو تقديم الطلب مع تدوين رغبته في التطلع على ورقة الإجابة على أن يكون ذلك بالكنترول الرئيسي بالعباسية.

وأشار المصدر، إلى أنه يحق للطالب الطعن على جميع المواد، طالما أنه لم يحصل فيها على الدرجة النهائية.

نتيجة شهادات القراءات

كان وكيل الأزهر، تقدم بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات، مشيدًا بما بذلوه من جهد في تحصيل هذا العلم الشريف، الذي يُعدُّ من أرقى مراتب التخصص في علوم القرآن الكريم، مؤكدًا أن إتقان القراءات وتعلم علم التجويد ضرورة شرعية لصون كتاب الله تعالى من اللحن والتحريف، وحثَّ الطلاب على مواصلة التعمق في هذا المجال؛ ليكونوا قدوةً لغيرهم في هذا المجال.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا