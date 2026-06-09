إعلان

جامعة عين شمس تحذر من صفحات مزيفة وتؤكد: سنلاحق المنتحلين قانونيًا

كتب : عمر صبري

08:05 م 09/06/2026

جامعة عين شمس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت جامعة عين شمس أن الصفحات الظاهرة بالصور المرفقة لا تمثل الجامعة بأي شكل من الأشكال، ولا تتبعها رسميًا، ولم يتم تفويضها أو اعتمادها لنشر أي أخبار أو إعلانات أو معلومات تتعلق بالجامعة أو برامجها الأكاديمية.

وأهابت الجامعة في بيان اليوم، بالطلاب وأولياء الأمور والباحثين والمهتمين، عدم التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي انتماءها لجامعة عين شمس، أو تنشر معلومات باسمها، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، أو الدورات التدريبية، أو القبول والتسجيل، أو أي خدمات أكاديمية أخرى.

وأكدت الجامعة أن الحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة يكون فقط من خلال موقعها الرسمي [www.asu.edu.eg]، وصفحتها الرسمية الموثقة على فيسبوك، إضافة إلى المنصات الرقمية الرسمية التابعة لها وللكليات.

وشددت جامعة عين شمس على أنها ستحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه أي جهة أو صفحة تنتحل اسمها أو شعارها أو تنشر معلومات مضللة باسمها.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة، قائلة: "معًا نحافظ على مصداقية مؤسساتنا الوطنية ونواجه المعلومات غير الموثقة".

10009835541000983555

1000983556_11zon


اقرأ أيضًا:

هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي

الإسكان تحدد آخر موعد لسداد أول قسط ربع سنوي بـ"سكن لكل المصريين 7"

هل يجوز استرداد مبلغ طلب المعادلة بالمجلس الأعلى للجامعات؟

تقرير حكومي.. 29.7% من سكان مصر تحت خط الفقر في 2019-2020

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفحات مزيفة جامعة عين شمس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
حوادث وقضايا

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
"ضبطية قضائية وإحالة المخالفين للنيابة".. قرار من "الري" لحماية النيل من
أخبار مصر

"ضبطية قضائية وإحالة المخالفين للنيابة".. قرار من "الري" لحماية النيل من
"أجواء شديدة الحرارة".. تحذير مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء
أخبار مصر

"أجواء شديدة الحرارة".. تحذير مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء
3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
رياضة محلية

3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
مقترح برلماني بمد مهلة تصالح الكهرباء لـ 8 أشهر.. وتسهيل تحويل العداد
أخبار مصر

مقترح برلماني بمد مهلة تصالح الكهرباء لـ 8 أشهر.. وتسهيل تحويل العداد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان