أكدت جامعة عين شمس أن الصفحات الظاهرة بالصور المرفقة لا تمثل الجامعة بأي شكل من الأشكال، ولا تتبعها رسميًا، ولم يتم تفويضها أو اعتمادها لنشر أي أخبار أو إعلانات أو معلومات تتعلق بالجامعة أو برامجها الأكاديمية.

وأهابت الجامعة في بيان اليوم، بالطلاب وأولياء الأمور والباحثين والمهتمين، عدم التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي انتماءها لجامعة عين شمس، أو تنشر معلومات باسمها، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، أو الدورات التدريبية، أو القبول والتسجيل، أو أي خدمات أكاديمية أخرى.

وأكدت الجامعة أن الحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة يكون فقط من خلال موقعها الرسمي [www.asu.edu.eg]، وصفحتها الرسمية الموثقة على فيسبوك، إضافة إلى المنصات الرقمية الرسمية التابعة لها وللكليات.

وشددت جامعة عين شمس على أنها ستحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه أي جهة أو صفحة تنتحل اسمها أو شعارها أو تنشر معلومات مضللة باسمها.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة، قائلة: "معًا نحافظ على مصداقية مؤسساتنا الوطنية ونواجه المعلومات غير الموثقة".



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