توصل فريق بحثي، في كلية العلوم بجامعة القاهرة، إلى نتائج واعدة في مجال المعالجة الحيوية للتلوث البلاستيكي، عبر استخدام سلالات بكتيرية قادرة على تحليل مادة كلوريد البولي فينيل "PVC"، التي تعد من أكثر أنواع البلاستيك صعوبة في التحلل، وأكثرها تأثيرًا على البيئة.

إنجاز علمي مهم في مجال المعالجة الحيوية للتلوث البلاستيكي

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود كلية العلوم بجامعة القاهرة لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية، التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية العالمية، وتوظيف التقنيات الحيوية الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت الدراسة البحثية للفريق العلمي المصري عن قدرة عدد من السلالات البكتيرية المعزولة من تربة ملوثة، على تحليل وتفكيك مادة الـ"PVC"، حيث أظهرت السلالة البكتيرية "Sutzerimonas sp. NH2" كفاءة متميزة في تحليل نحو 23.4% من وزن البلاستيك، بينما ارتفعت نسبة التحلل إلى 26.8% عند دمجها مع سلالة بكتيرية أخرى، بما يعكس الإمكانات الواعدة لاستخدام هذه الكائنات الدقيقة في تطوير حلول حيوية لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من آثارها البيئية.

وأكدت نتائج الدراسة حدوث تغيرات جوهرية في التركيب السطحي للبلاستيك المعالج، حيث أظهرت صور المجهر الإلكتروني والتحاليل الكيميائية ظهور شقوق وفجوات واضحة في بنيته، بما يمثل دليلًا مباشرًا على نجاح عملية التحلل الحيوي للمادة البلاستيكية.

احتفاء دولي بنتائج البحث المصري

نشرت نتائج البحث في مجلة "Microbial Cell Factories" الدولية المرموقة، المصنفة ضمن الفئة الأولى "Q1"، والصادرة عن دار النشر العالمية "Springer Nature"، بما يعكس جودة البحث ومستواه العلمي وقدرته على المنافسة في المحافل العلمية الدولية.

وأعربت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميد كلية العلوم، عن فخرها بهذا الإنجاز العلمي الذي حققه أبناء الكلية، مؤكدة أن نشر دراسة مصرية خالصة بنسبة 100% في إحدى المجلات الدولية الرائدة يمثل شهادة جديدة على كفاءة الباحثين المصريين وقدرتهم على إنتاج معرفة علمية رصينة تسهم في مواجهة التحديات العالمية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يجسد رؤية كلية العلوم في دعم البحوث التطبيقية ذات الأثر المجتمعي والبيئي، ويؤكد أن معامل الكلية تمثل بيئة علمية قادرة على إنتاج حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

أجريت الدراسة تحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق عبد الموجود عبد المطلب مرسي، رئيس مجلس قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، وشارك فيها كل من الدكتورة نوال مجدي، والمدرس المساعد محمود صبري ماهر، والمدرس المساعد أحمد محمد سليمان بقسم علم الحيوان، والدكتورة هدى شحاتة بقسم النبات والميكروبيولوجي.



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