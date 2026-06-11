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شاكر وشهاب وعبده.. ترقية 3 مدرسين بإعلام الأزهر لدرجة أستاذ مساعد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:18 م 11/06/2026 تعديل في 01:54 م
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    محمود شهاب
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    أحمد عبده

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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، القرار رقم "36 أ" بترقية 3 مدرسين بكلية الإعلام بنين بالقاهرة، لدرجة أستاذ مساعد.

ونص قرار فضيلة الإمام الأكبر، على أن المدرسين هم "الدكتور حسام شاكر المدرس بقسم الصحافة، والدكتور محمود شهاب، والدكتور أحمد عبده، المدرسَين بقسم العلاقات العامة".


وهنأت كلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر عميدًا ووكلاء، الدكتور محمود عاطف، والدكتور أحمد عبده المدرسَين بقسم العلاقات العامة والإعلان والدكتور حسام شاكر، المدرس بقسم الصحافة؛ لصدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

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