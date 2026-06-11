بعد منعه من المونديال.. تعيين الصومالي عمر أرتان حكمًا لمباراة كأس السوبر

قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026

كشف الأمريكي إريك هدسون، الشرطي الذي حظي باهتمام واسع من الجماهير المصرية خلال تواجد بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن تفاصيل انطباعه تجاه لاعبي الفراعنة، مؤكدًا أن الفريق ترك لديه صورة إيجابية للغاية.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي، إن جميع لاعبي منتخب مصر أثاروا إعجابه خلال فترة تواجده معهم، مشيرًا إلى أن التعامل معهم كان راقيًا ومحترمًا.

وأضاف: "التفاعل مع اللاعبين كان رائعًا، إنهم محترمون للغاية ويحبون جماهيرهم، وأعتقد أنهم يمثلون مصر بأفضل صورة ممكنة".

وتحدث هدسون عن قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول ترك انطباعًا خاصًا لديه بسبب شخصيته وطريقة تعامله.

وأوضح: "محمد صلاح يتمتع بتواضع جميل للغاية، الطريقة التي يتحرك ويتعامل بها مع من حوله تعكس شخصية مميزة جدًا".

وأشار الشرطي الأمريكي إلى أن اللاعبين لم يترددوا في التفاعل معه والتقاط الصور التذكارية خلال فترة الإقامة، مؤكدًا أن ذلك عكس حجم تقديرهم للجماهير وكل من تعامل معهم.

واختتم حديثه قائلًا: "الفريق كان داعمًا جدًا عندما التقطت صورة معهم داخل المصعد، كانت تجربة رائعة لن أنساها".