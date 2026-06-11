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الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة

كتب : محمد عبد الهادي

06:26 م 11/06/2026 تعديل في 06:50 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون بعلم مصر
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع إمام عاشور وفتوح
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون بتيشرت منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع إمام عاشور ومرموش
  • عرض 10 صورة
    الشرطي الأمريكي إيريك هدسون مع صلاح

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كشف الأمريكي إريك هدسون، الشرطي الذي حظي باهتمام واسع من الجماهير المصرية خلال تواجد بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن تفاصيل انطباعه تجاه لاعبي الفراعنة، مؤكدًا أن الفريق ترك لديه صورة إيجابية للغاية.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي، إن جميع لاعبي منتخب مصر أثاروا إعجابه خلال فترة تواجده معهم، مشيرًا إلى أن التعامل معهم كان راقيًا ومحترمًا.

وأضاف: "التفاعل مع اللاعبين كان رائعًا، إنهم محترمون للغاية ويحبون جماهيرهم، وأعتقد أنهم يمثلون مصر بأفضل صورة ممكنة".

وتحدث هدسون عن قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول ترك انطباعًا خاصًا لديه بسبب شخصيته وطريقة تعامله.

وأوضح: "محمد صلاح يتمتع بتواضع جميل للغاية، الطريقة التي يتحرك ويتعامل بها مع من حوله تعكس شخصية مميزة جدًا".

وأشار الشرطي الأمريكي إلى أن اللاعبين لم يترددوا في التفاعل معه والتقاط الصور التذكارية خلال فترة الإقامة، مؤكدًا أن ذلك عكس حجم تقديرهم للجماهير وكل من تعامل معهم.

واختتم حديثه قائلًا: "الفريق كان داعمًا جدًا عندما التقطت صورة معهم داخل المصعد، كانت تجربة رائعة لن أنساها".

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محمد صلاح إيريك هدسون كأس العالم 2026

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