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من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

شاكيرا تشعل حفل افتتاح كأس العالم2026

وشهد اليوم الأول للبطولة أجواء احتفالية مميزة على ملعب أزتيكا في المكسيك، وسط حضور جماهيري كبير وعروض فنية لافتة.

وتضمن حفل الافتتاح مشاركة المغنية العالمية شاكيرا، التي قدمت فقرة غنائية خاصة أضفت المزيد من الحماس على انطلاق المونديال.

المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم

كما تقام اليوم المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي تجمع بين منتخب المكسيك ونظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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التشكيل الرسمي لموقعة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026



