إعلان

غلق كلي مؤقت لطريق الواحات لمدة 3 أيام.. ما التحويلات البديلة؟

كتب : محمد أبو بكر

08:27 م 11/06/2026

محافظة الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ غلق كلي مؤقت لطريق الواحات بالاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور، وذلك في إطار أعمال مشروع إحلال وتجديد الخط الكهربائي الهوائي "القاهرة 500" بمحطة محولات كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأعمال تشمل إسقاط كابلات كهرباء ضغط عالٍ هوائية بطريق الواحات في الاتجاهين، ما يستلزم تنفيذ غلق كلي للطريق بمحيط موقع الأعمال لمدة 3 أيام.

غلق كلي مؤقت لطريق الواحات لمدة 3 أيام

أكدت المحافظة، أن الغلق سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 وحتى صباح الأحد الموافق 14 يونيو 2026، على أن يتم تنفيذ الغلق لمدة 20 دقيقة فقط في كل مرحلة من إجمالي 7 مراحل تنفيذية، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى الخامسة صباحًا طوال أيام العمل.

تحويلات مرورية للقادمين إلى أكتوبر

أشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، أعدت تحويلات مرورية لتسهيل حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتتضمن التحويلة الأولى للمركبات القادمة بطريق الواحات من الطريق السياحي والمتجهة إلى مناطق 6 أكتوبر، الدخول الإجباري إلى حارة البطء ثم الاتجاه يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية، ثم يسارًا إلى شارع دجلة وصولًا إلى طريق وصلة دهشور، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى طريق الواحات بعد تجاوز منطقة الأعمال.

مسار بديل للقادمين من أكتوبر

كما تم تخصيص مسار بديل للمركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى الطريق السياحي، من خلال الدخول الإجباري إلى حارة البطء ثم الاتجاه يمينًا إلى التحويلة المرورية المستحدثة المجاورة لموقع الأعمال، واستكمال السير لمسافة نحو 400 متر قبل العودة إلى الطريق الأصلي بعد تخطي منطقة التنفيذ.

إجراءات لتأمين الحركة المرورية

أكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لضمان السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت المحافظة قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية خلال فترة تنفيذ الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لحركة المرور بمحيط المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الجيزة 6 أكتوبر وصلة دهشور تحويلات مرورية طريق الواحات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أماكن ومواعيد قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 بالقاهرة
مدارس

أماكن ومواعيد قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 بالقاهرة
الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
كأس العالم 2026

الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب
حوادث وقضايا

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

أول رد من التعليم على فيديو المشاجرة أمام لجنة الإعدادية بالشرقية
مدارس

أول رد من التعليم على فيديو المشاجرة أمام لجنة الإعدادية بالشرقية

الذهب يقفز 2% عالميًا بعد إعلان ترامب إلغاء ضربات عسكرية على إيران
اقتصاد

الذهب يقفز 2% عالميًا بعد إعلان ترامب إلغاء ضربات عسكرية على إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

0 0

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟