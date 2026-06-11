أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ غلق كلي مؤقت لطريق الواحات بالاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور، وذلك في إطار أعمال مشروع إحلال وتجديد الخط الكهربائي الهوائي "القاهرة 500" بمحطة محولات كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأعمال تشمل إسقاط كابلات كهرباء ضغط عالٍ هوائية بطريق الواحات في الاتجاهين، ما يستلزم تنفيذ غلق كلي للطريق بمحيط موقع الأعمال لمدة 3 أيام.

غلق كلي مؤقت لطريق الواحات لمدة 3 أيام

أكدت المحافظة، أن الغلق سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 وحتى صباح الأحد الموافق 14 يونيو 2026، على أن يتم تنفيذ الغلق لمدة 20 دقيقة فقط في كل مرحلة من إجمالي 7 مراحل تنفيذية، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى الخامسة صباحًا طوال أيام العمل.

تحويلات مرورية للقادمين إلى أكتوبر

أشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، أعدت تحويلات مرورية لتسهيل حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتتضمن التحويلة الأولى للمركبات القادمة بطريق الواحات من الطريق السياحي والمتجهة إلى مناطق 6 أكتوبر، الدخول الإجباري إلى حارة البطء ثم الاتجاه يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية، ثم يسارًا إلى شارع دجلة وصولًا إلى طريق وصلة دهشور، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى طريق الواحات بعد تجاوز منطقة الأعمال.

مسار بديل للقادمين من أكتوبر

كما تم تخصيص مسار بديل للمركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى الطريق السياحي، من خلال الدخول الإجباري إلى حارة البطء ثم الاتجاه يمينًا إلى التحويلة المرورية المستحدثة المجاورة لموقع الأعمال، واستكمال السير لمسافة نحو 400 متر قبل العودة إلى الطريق الأصلي بعد تخطي منطقة التنفيذ.

إجراءات لتأمين الحركة المرورية

أكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لضمان السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت المحافظة قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية خلال فترة تنفيذ الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لحركة المرور بمحيط المنطقة.