أجرى نائبا رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وشؤون التعليم والطلاب، جولات بعدد من الكليات للاطمئنان على انتظام امتحانات الدراسات العليا، والتأكد من تطبيق الضوابط والقواعد المقررة في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة.

نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان لجان الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الإعلام، والآداب، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات الإفريقية العليا.

وأكد "السعيد"، أن إدارة الجامعة تحرص على توفير جميع سبل الدعم والتهيئة المناسبة لأداء امتحانات الدراسات العليا، في أجواء تتسم بالانضباط والشفافية والهدوء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن الجولة التفقدية استهدفت متابعة انتظام اللجان والاطمئنان على توافر الإمكانات اللازمة وتذليل أية عقبات قد تواجه الدارسين، مشيدًا بالتزام الكليات بتطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات، وحرص أعضاء هيئة التدريس والعاملين على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما تفقد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، لجان امتحانات مرحلة البكالوريوس بكليات الزراعة، والتجارة، والعلوم، والطب البيطري، والهندسة، ودار العلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية النوعية، والعلاج الطبيعي، والتخطيط الإقليمي والعمراني.

وخلال الجولات اطمأن نائبا رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع التكدس داخل اللجان، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، إلى جانب وجود أساتذة المقررات داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو مشكلات طارئة.

وأكد نائبا رئيس الجامعة أن المتابعة الميدانية ستستمر حتى انتهاء أعمال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبما يضمن تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، والحفاظ على انتظام وجودة العملية التعليمية بجامعة القاهرة.

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