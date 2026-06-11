شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العبور، أسفرت عن ضبط 1.5 طن من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المولات الشهيرة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

حملات رقابية بتوجيهات صحية مشددة

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.

مخالفات جسيمة داخل المنشأة

وأسفرت الحملة عن العثور على كميات كبيرة من الجبن الرومي والجبن الأبيض ظهرت عليها علامات الفساد والعفن، مع تداولها بطرق غير صحية، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها للفحص المعملي.

محاضر وإجراءات قانونية وغلق منشأة

وحررت اللجنة 92 محضرًا للعاملين لعدم حملهم شهادات صحية، إلى جانب محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع التوصية بغلق المنشأة لإدارتها دون ترخيص ووجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية الصحة أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس سلامة الغذاء في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات حماية صحة المواطنين.