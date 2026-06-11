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رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية

كتب : إيهاب عمران

01:08 م 11/06/2026
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    امتحانات معهد البحوث والدراسات الإفريقية
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    رئيس الجامعة يتفقد امتحانات معهد البحوث والدراسات
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تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، والتي انطلقت يوم 8 يونيو الجاري وتستمر حتى 21 يونيو 2026، وذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد المعهد.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للباحثين، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة أكاديمية تتسم بالهدوء والانضباط، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم للمعاهد والكليات بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، يُعد أحد الصروح العلمية المتميزة بجامعة أسوان، لما يقوم به من دور محوري في دعم الدراسات العليا والبحوث المتخصصة المرتبطة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز البحث العلمي والدراسات البيئية التي تسهم في خدمة قضايا التنمية والتعاون الإقليمي.

وأضاف رئيس الجامعة، نعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، من أجل دعم الباحثين في مختلف المراحل العلمية، انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية البحث العلمي في بناء المعرفة وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المقررة وفي أجواء تنظيمية مستقرة، مشيرًا إلى أن المعهد يضم ستة أقسام علمية هي: الأنثروبولوجيا، والموارد الطبيعية، والتاريخ والجغرافيا، والسياسة والاقتصاد، واللغات الإفريقية ، ويستقبل الباحثين في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأضاف عميد المعهد أن عدد الباحثين المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ عددهم 72 باحثًا وباحثة في مختلف المراحل العلمية، مؤكدًا أن إدارة المعهد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري للباحثين.

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