نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة رسمية بالكيانات والمعاهد التعليمية والجامعية الوهمية مع تحذير من الالتحاق بها، ويمكن الاطلاع على القائمة السوداء للكيانات الوهمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا، وذلك استعدادا لتنسيق الجامعات 2026.

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وأعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدّعي كذبًا أنها معتمدة وتزعم منح شهادات معتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وأُعلنت القائمة السوداء لهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وتتلقى وزارة التعليم العالي البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، نشرت قائمة بمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية، بكافة وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة، وصدور القرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

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