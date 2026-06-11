أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق مستهدفات الجامعة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن تكليف عدد من القيادات الإدارية يأتي في إطار ترسيخ مبدأ الاستقرار الإداري وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية، بعد استكمال إجراءات التقييم والاختيار وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قيادات تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على الابتكار ومواكبة خطط التطوير والتحول المؤسسي التي تشهدها الجامعة.

وقال الدكتور السيد قنديل: "نفخر بما تمتلكه جامعة العاصمة من كوادر إدارية متميزة أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية، ونعوّل على هذه القيادات في مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين. إن بناء جامعة عصرية ومنافسة يبدأ من جهاز إداري قوي ومؤهل وقادر على دعم مسيرة التطوير الشامل."

وأضاف: "الثقة التي تمنحها الجامعة لقياداتها الإدارية هي تكليف بمسؤولية أكبر نحو تحقيق التميز المؤسسي، وننتظر من الجميع مضاعفة الجهد والعمل بروح المبادرة والإبداع بما يواكب مكانة الجامعة وتطلعاتها المستقبلية."

من جانبه، أوضح اللواء محمد أبو شقة، أمين جامعة العاصمة، أنه أصدر القرار رقم (494) بتاريخ 1 يونيو 2026، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بتجديد تكليف عدد من القيادات الإشرافية على مستوى الجامعة وعددهم ( 46 )، وكذلك تكليف ( 16 ) من القيادات الإدارية الشابة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بمختلف الإدارات العامة بالجامعة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وفي إطار توجه الجامعة نحو بناء صف ثانٍ وثالث من القيادات وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الشابة، بما يسهم في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمام القيادات الواعدة لاكتساب الخبرات الإدارية والقيادية. ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمانًا بأهمية ضخ دماء جديدة في منظومة العمل، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة مسيرة التطوير، بما يحقق أهداف الجامعة وتوجهاتها المستقبلية في التميز المؤسسي والاستدامة.

وهنأ أمين الجامعة القيادات التي شملها القرار، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع ثقتها في قدراتهم وخبراتهم لمواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والأداء الإداري ويخدم أهداف الجامعة ورسالتها الوطنية والتعليمية.

وتم تكليف الآتي أسماؤهم لشغل الوظائف الموضحة قرين كل منهم:

* عمرو صالح مختار محمد، مدير إدارة الحوكمة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

* غادة عبد الحليم حسن محمد، مدير إدارة التغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية.

* شيرين محمد محمد فؤاد قاسم، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

* نجلاء فكري قناوي يوسف، مدير إدارة التزويد بالإدارة العامة للمكتبات.

* مها كمال عبد الغفار بكار، مدير إدارة البعثات والإجازات والمنح بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

* الشيماء يوسف محمود إبراهيم، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

* ليلى سعيد محمود بركة، مدير إدارة الاستحقاقات والتأمين والمعاشات بالإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

* شيرين أحمد إبراهيم أحمد شلبي، مدير إدارة تدريب الطلاب بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.

* مدحت محمد محمد جابر، مدير إدارة التدريب والتنمية بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

* إيناس جاد رمضان علي، مدير إدارة الصناديق الخاصة بالإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

* شيماء كمال إبراهيم راضي، مدير إدارة التطوير وتنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

* نرمين طارق محمود مصطفى، مدير إدارة وثائق الخدمة بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

* إيهاب حامد صالح الجيزاوي، مدير إدارة الشؤون الوظيفية ( كادر خاص) بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

* محمود خلف محمد عبد العال، مدير إدارة المزايا بالإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

* رشا فتوح عبد الله فتوحة، مدير إدارة ترتيب الوظائف بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

* شريفة فؤاد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الوظيفية ( كادر عام) بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

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