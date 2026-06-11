شهد مونوريل شرق النيل إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من المواطنين الراغبين في التوجه إلى منطقة النهر الأخضر لمتابعة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم، حيث استقل نحو 20 ألف مواطن قطارات المونوريل من محطة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة وصولًا إلى محطة R2 بمنطقة النهر الأخضر.

ونظرًا للكثافات الكبيرة والإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر مد ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل حتى الساعة الثالثة صباحًا، وذلك للتيسير على الركاب وضمان سهولة انتقالهم وعودتهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وقد شهدت المحطات والقطارات انتظامًا كاملًا في حركة التشغيل وسط متابعة مستمرة من فرق التشغيل والصيانة والعلاقات العامة، مع تعزيز التواجد الميداني لتنظيم حركة الركاب وتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

ويأتي هذا الإقبال الكبير ليؤكد نجاح منظومة النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة، وثقة المواطنين المتزايدة في المونوريل باعتباره وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة تسهم في ربط المدن الجديدة وتسهيل حركة التنقل.

وأكدت إدارة التشغيل استمرار المتابعة على مدار الساعة لمواجهة أي زيادة في أعداد الركاب، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام الرحلات وتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري. عرض أقل