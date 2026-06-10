أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة فتح باب التقدم لبرامج الدكتوراه في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2026-2027، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر المنصة المخصصة لذلك، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وأوضحت الكلية أن التسجيل الإلكتروني يتطلب التأكد من إدخال البيانات الشخصية ووسائل التواصل بدقة، مع متابعة البريد الإلكتروني للتأكد من استلام رسالة تأكيد التسجيل.

طب أسنان القاهرة: التقديم إلكترونيًا فقط

أكدت الكلية أن الراغبين في الالتحاق ببرامج الدكتوراه يمكنهم التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص للتقديم، من هنا، مع تحميل جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF خلال فترة التقديم المحددة.

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وشددت على أهمية مراجعة البيانات المسجلة، خاصة الاسم وبيانات الاتصال، لضمان سهولة التواصل مع المتقدمين عند الحاجة.

الكلية تحدد موعد التقديم ورسوم سحب الملف

أشارت إلى أن فترة التقديم تمتد خلال شهر مايو من العام المراد القيد به، مع ضرورة إرفاق إيصال سحب ملف الالتحاق بالدراسات العليا بقيمة 500 جنيه ضمن المستندات المطلوبة.

وأضافت أن عدم استلام رسالة تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني خلال 10 دقائق يستوجب إعادة ملء الطلب مرة أخرى.

5 خطوات لسداد رسوم طلب الالتحاق

حددت كلية طب الأسنان خطوات سداد رسوم طلب الالتحاق بالدراسات العليا، والتي تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص، من هنا، ثم اختيار "الدراسات العليا" وسحب ملف الالتحاق. اضغط هنا

وتتضمن الإجراءات استكمال البيانات المطلوبة واختيار خدمة السداد عبر "فوري"، ثم الحصول على كود الدفع وسداد الرسوم وإرفاق الإيصال ضمن ملف التقديم.

4 شروط أساسية للقيد ببرامج الدكتوراه

أوضحت الكلية، أن القيد بمرحلة الدكتوراه يتطلب ما يلي:

1- موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة الدكتوراه وكذلك على فرع التخصص كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغاً كاملاً طوال مدة الدراسة.

2- أن يقدم الطالب طلباً متضمناً جميع المستندات المطلوبة بإسم السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية خلال المدة من أول مايو إلى أخره من العام المراد القيد به. يتم تقديم الطلب عند تسليم أصول الأوراق بعد القبول.

3- اجتياز امتحان إتقان اللغة الإنجليزية التوفل المحلي (TOEFL) بخمسمائة (500) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELET) بسبع (7) درجات على الأقل من مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أو إرفاق ما يفيد بالتقدم للحصول على الشهادة (ايصال سداد رسوم الامتحان).

4- سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو طبقاً للموعد المحدد والمعلن بالكلية.

المستندات المطلوبة للتقديم:

شهادة الماجستير

شهادة التخرج بالتقديرات

شهادة الامتياز

شهادة الميلاد

موافقة جهة العمل على قيد الطالب للحصول على درجة الدكتوراه وعلى فرع التخصص وكذلك على التفرغ الكامل طوال مدة الدراسة



صورة شخصیة



السيرة الذاتية (CV) مدعمة بالوثائق الدالة

شهادة إتقان اللغة الإنجليزية التوفل المحلي (TOEFL) بخمسمائة (500) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELTS) بسبع (7) درجات على الأقل من مركز اللغات والترجمة بكلية الاداب جامعة القاهرة، أو إرفاق ما يفيد بالتقدم للحصول على الشهادة (ايصال سداد رسوم الامتحان).

صورة الرقم القومى

إرفاق ما يفيد بسداد رسوم طلب الالتحاق

التقديم ضمن خطة تطوير الدراسات العليا

أكدت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، أن فتح باب التقدم لبرامج الدكتوراه يأتي في إطار دعم الدراسات العليا والبحث العلمي، وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية والتخصصية في مختلف فروع طب الأسنان.

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