على "قد الإيد".. تكلفة رحلة ترفيهية لمدة يوم في الإسكندرية

الإسكندرية من الوجهات المفضلة للعديد من الزوار، لما تتميز به من أجواء بحرية خلابة وتاريخ عريق ومعالم سياحية متنوعة، ولكن قبل الانطلاق في رحلة ليوم واحد إلى هذه المدينة الساحرة، من المهم التعرف على التكلفة المتوقعة لمثل هذا اليوم، سواء من حيث وسائل المواصلات، أو الطعام، أو دخول الأماكن السياحية.

إليك تكلفة رحلة إلى الإسكندرية يوم واحد

تبلغ تكلفة السوبر جيت من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 7 صباحًا 85 جنيهًا، وفي العودة الساعة 10 مساءً تكلفته 90 جنيهًا، وللوصول إلى قلعة قايتباي عليك استقلال وسيلة موصلات من الإسكندرية عادة ما يكون تكلفتها من2 إلى 5 جنيهات.

قلعة قايتباي

تكلفة رسوم الدخول 60 جنيها للفرد، ويمكنك التمتع بأجواء القلعة الساحرة، وزيارة متحف الأحياء المائية، والتقاط الصور التذكارية، بعد ذلك استقل وسيلة موصلات سعرها لا يتعدى 10 جنيهات للذهاب إلى منتزه الشلالات.

منتزه الشلالات

رسوم الدخول 25 جنيها للفرد

يفتح المنتزه أبوابه لاستقبال الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 11 مساءً عدا يوم الجمعة، إذ يفتح أبوابه من الساعة 6 صباحًا حتى 9 مساءً، ويمكنك بعد ذلك زياره مكتبة الإسكندرية.

مكتبة الإسكندرية

رسوم الدخول 10 جنيهات

تفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها يوميًا لاستقبال الزوار من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً

كورنيش الإسكندرية.

يضم الكورنيش العديد من المقاهي والمطاعم، ويستطيع المشي على الأرصفة أو ركوب الدراجات والاستمتاع بالمناظر الخلابة، ما يجعله نقطة جذب سياحية وسكنية مميزة، يمكنك الانتقال إلى احد أشهر مطاعم المأكولات البحرية وهو مطعم ابن حميدو.

مطعم ابن حميدو

يقدم مطعم ابن حميدو ألذ أطباق الطعام البحري والذي يتم اصطياده يوميا من البحر الأبيض المتوسط، ومواعيد العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحًا إلى 12 بعد منتصف الليل، وتتراوح أسعار الوجبات من 200 إلى 770 جنيها.

وتبلغ تكلفة الرحلة 485 جنيها بحسب احتياجات كل فرد والميزانية المحددة.

