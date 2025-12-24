أبرد مدينة في العالم تواجه موجة برد قاسية– 10 صور

شهدت مدينة ياكوتسك في شرق سيبيريا، روسيا، انخفاضا غير مسبوق في درجات الحرارة هذا الأسبوع، حيث سجلت -45 درجة مئوية، ما يجعلها واحدة من أبرد المدن في العالم، ورغم الظروف المعيشية القاسية، تعلم سكان المدينة كيفية التكيف والبقاء في مواجهة الصقيع، وفقا لصحيفة "mirror"، وموقع "ofemirates".

ضباب جليدي وانعدام الرؤية

أدى الطقس القارس إلى تشكل ضباب كثيف وجليدي غطى الشوارع، مع انعدام الرؤية، وأجبرت الأحوال الجوية السيئة السلطات على إغلاق المدارس، وتحويل طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية إلى التعليم عن بعد، مع توقف حركة المرور بشكل كامل في بعض المناطق.

الحياة اليومية وسط البرد القارس

مع انخفاض الحرارة إلى -45 درجة، شوهد السكان المحليون يمارسون حياتهم اليومية بين سيارات متجمدة وأرصفة جليدية.

ويبلغ عدد سكان ياكوتسك حوالي 300 ألف نسمة، ويتأقلمون مع البرد عبر ارتداء ملابس متعددة الطبقات وشرب الشاي الساخن باستمرار.

الأسواق والمأكولات التقليدية

في الأسواق، لا تحتاج اللحوم أو الأسماك إلى ثلاجات، إذ تتجمد بسرعة في الهواء الطلق، ويستمر السكان في طهي الطعام داخل المنازل.

تقاليد محلية لمواجهة الصقيع

يتبع العديد من السكان عادات تقليدية لمواجهة البرد، مثل رش أنفسهم بالماء البارد أثناء الوقوف في الثلج، ويتبادل الباعة نصائح للحفاظ على الدفء، منها ارتداء ملابس سميكة والتحرك باستمرار وشرب الشاي الساخن.

