الاتحاد الإفريقي: المساس بوحدة الصومال "سابقة خطيرة"

وكالات

وجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن محاولات المساس بوحدة الصومال، داعياً كافة الأطراف إلى ضرورة الالتزام الصارم باحترام الحدود الإفريقية القائمة؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس المفوضية، في بيان رسمي، أن أي مساس بسيادة الصومال أو سلامة أراضيه يُعد "سابقة خطيرة" لا يمكن القبول بها، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء هو ركيزة أساسية لميثاق الاتحاد.

ونبه البيان إلى خطورة هذه التحركات، مشيراً إلى أن تداعياتها لن تقف عند حدود الصومال، بل ستمتد لتشكل تهديداً بعيد المدى لمنظومة السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية بأسرها.