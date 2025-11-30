"من أجمل بقاع الأرض".. 7 أماكن خفية لا يعرفها الكثيرون

10 صور لأماكن تبدو من كوكب آخر.. لكنها على الأرض

أغرب 5 أماكن على الأرض.. صور تجعلك تصدق أنك في كوكب آخر

يضم العالم العديد من الأماكن الساحرة التي لا تزال بعيدة عن الأضواء، لكنها من أجمل الأماكن الطبيعية والتاريخية التي تستحق الزيارة.

وفيما يلي، أبرز 7 أماكن حول العالم قد تسمع عنها لأول مرة، وفقا لموقع "cntraveller".

كابادوكيا.. تركيا

من أفضل الوجهات عالميا، وتشتهر بتكويناتها الصخرية الغريبة التي تشبه سطح القمر، هذه المناظر الطبيعية تشكلت عبر ملايين السنين، ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر الأماكن تميزا في العالم.

حديقة تشانجيه الجيولوجية الوطنية.. الصين

تُشبه جبال تشانجيه لوحة فنية بألوانها المتداخلة، تقع هذه السلسلة الملونة بين الصين ومنوليا، ويمكن مشاهدة المشهد البديع من أماكن مرتفعة توفر منظرا لا يُنسى.

شلالات فيكتوريا.. زامبيا وزيمبابوي

على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي، تتدفق واحدة من أعظم الشلالات في العالم، شلالات فيكتوريا واحدة من عجائب الطبيعة، وتقدم عرضا ساحرا للقوة والجمال في مشهد واحد.

سان ميجيل دي الليندي.. المكسيك

مدينة تاريخية تنتشر فيها المباني البرتقالية والزخارف الباروكية والشوارع المرصوفة بالحصى، تمنح أجواؤها الدافئة شعورا بأن الزائر يعيش داخل لوحة فنية ساحرة.

الحاجز المرجاني العظيم.. أستراليا

هو أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، ويمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، يجذب هذا المكان الغواصين ومحبي الطبيعة من حول العالم لما يحتويه من حياة بحرية مذهلة.

جزر هبريدس الخارجية.. اسكتلندا

تقع على الساحل الغربي لاسكتلندا، وتتميز بشواطئها البيضاء وبحارها الصافية ومناظرها الطبيعية الهادئة، لذا تعد من أجمل الأسرار الطبيعية في المملكة المتحدة.

وادي دورو.. البرتغال

وادي دورو وجهة رومانسية مذهلة، تنتشر فيه كروم العنب على سفوح التلال المطلة على نهر دورو، كما يوفر الوادي تجربة مميزة تجمع بين الطبيعة والإقامة المريحة.

قيرجيزستان

قيرجيزستان هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تشتهر بطبيعتها الجبلية الخلابة وأجوائها الهادئة، لذا فهي من الوجهات المفضلة لمحبي المغامرة والطبيعة.