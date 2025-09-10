أغلى وجبة برجر في العالم.. مغطاة بالذهب وتساوي ثمن سيارة

كتب- أحمد الضبع:

أدرج مطعم "ذا دالتونز" في بلدة فورتهاوزن بمقاطعة خيلدرلاند الهولندية، في عام 2024 وجبة برجر فريدة من نوعها أطلق عليها اسم "ذا جولدن بوي"، لتسجل رسميا في موسوعة "جينيس" كأغلى برجر في العالم.

ووفقا لموقع guinnessworldrecords فإن الوجبة التي طرحت لأول مرة عام 2021 على يد الشيف الهولندي روبيرت يان دي فين، تقدم مغطاة بأوراق الذهب الصالح للأكل ومزينة بالكافيار، ويصل ثمنها إلى 5 آلاف يورو أي ما يعادل نحو 6 آلاف دولار حوالي 300 ألف جنيه مصري، وهو سعر يوازي ثمن سيارة متوسطة.

ويعود ارتفاع السعر إلى المكونات الفاخرة التي اعتمدها الشيف، إذ يحضر الخبز باستخدام شامبانيا "دوم بيرينيون" ويحمص بخفة مع الاحتفاظ بليونته، قبل تغطيته بورق الذهب.

أما البرجر فيصنع من لحم "الواجيو" الشهير بعصارته، ويزين بلحوم السلطعون الملكي King Crab والكافيار، إضافة إلى حلقات بصل مقلية بعجينة الشامبانيا.

الطعم، وفق مبتكره، يجمع بين النكهات الخمس الأساسية وهي الحلو والحامض والمالح والمر والأومامي، ليخلق مزيجا متناغما وفريدا.

وكشف دي فين أنه استوحى الفكرة خلال فترة إغلاق المطاعم في جائحة "كورونا"، بعدما شاهد منشورا على "فيسبوك" عن برجر ضخم باهظ الثمن، فقرر أن يتحدى نفسه بصنع برجر بالحجم التقليدي لكن بأعلى جودة ممكنة.

ولم يكن التحدي مقتصرا على الطهي فحسب، لكنه شمل أيضا الحصول على مكونات نادرة غير متوفرة عادة في هولندا، ومع ذلك وجد دعما من مورديه وأصدقائه وعائلته، حتى خرجت "تحفته الذهبية" إلى النور.

ولم تقتصر التجربة على كسر رقم قياسي، إذ تبرع الشيف بعائد بيع أول وجبة "ذا جولدن بوي" 5 آلاف يورو لبنك طعام محلي، إذ جرى استخدامها لإعداد ألف وجبة غذائية للأسر المحتاجة.

