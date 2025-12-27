أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد: يسود طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما أفادت الأرصاد بأن البلاد سوف تشهد الظواهر الآتية:

فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

واضطراب بالملاحة البحرية ليلًا على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط (من العلمين حتى رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر

