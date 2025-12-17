ملاذ ساحر للباحثين عن السكينة.. على بعد 30 دقيقة من القاهرة

على بعد 30 دقيقة بالسيارة من قلب القاهرة، تختبئ عين حلوان، واحدة من أشهر العيون الكبريتية في مصر، التي تعد ملاذا مثاليا للاستجمام والاستشفاء.

بفضل مياهها الكبريتية الساخنة التي تتمتع بخصائص علاجية فريدة، أصبحت هذه الوجهة الطبيعية محط أنظار العديد من الزوار الذين يبحثون عن العلاج من بعض الأمراض الجلدية والمفصلية، فضلا عن تحسين الدورة الدموية والاسترخاء العام.

وتتميز المنطقة المحيطة بالعين بجو هادئ وطبيعة خلابة، ما يجعلها وجهة استجمام مثالية، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة استشفائية فريدة على مقربة من العاصمة.

ويقول أحمد سعيد، الخبير السياحي ومنظم الرحلات، إن عين حلوان واحدة من أهم الوجهات العلاجية القريبة من القاهرة، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بفوائد المياه الكبريتية الساخنة، التي تعمل كعلاج فعال لمجموعة من المشكلات الصحية.

وأوضح "سعيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن ما يجعل العن مميزة أنها تجمع بين الفوائد العلاجية والطبيعة الخلابة المحيطة بها، ما يتيح للزوار الاسترخاء التام في جو هادئ بعيد عن صخب المدينة.

وبيّن أن المنطقة المحيطة بالعين تتمتع بأجواء طبيعية ساحرة، ما يجعلها وجهة مميزة للاستجمام على مدار العام، مشيرا إلى أن الطبيعة الخضراء، الهواء النقي، والمياه الكبريتية الساخنة تجعلها بيئة مثالية لإعادة الحيوية للجسم والعقل معا.

أقرأ أيضًا:

تعاني منها ياسمين عبد العزيز.. أعراض وأسباب "فوبيا الريش"



قلة النوم تضاعف خطر الإصابة بنزلات البرد.. كيف تحمي جسمك؟

مكاسب مالية في الطريق لـ4 أبراج فلكية قبل بداية 2026… انفراجة طال انتظارها



4 أبراج قادرة على جذب الحظ دون مجهود.. هل أنت منهم؟



تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم