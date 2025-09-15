أثناء جنازته.. مراهق يسعل فجأة ويصيب المشيعين بالرعب

كتب – سيد متولي

أثار ضحية حادث سيارة هندي، والذي أعلن الأطباء وفاته دماغيا، حالة من الصدمة وعدم التصديق عندما بدأ في التحرك والسعال في جنازته.

كان بهاو لاشكي، 19 عامًا، من قرية تريمباكيشوار في ولاية ماهاراشترا الهندية، قد تعرض لإصابات متعددة بالغة في حادث سيارة وقع مؤخرًا،تم نقله إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.

وبحسب عائلته، وبعد محاولات مضنية لإنقاذه، أبلغهم الأطباء أنه في حالة "موت دماغي" و"ليس لديه أي فرصة تقريبًا للبقاء على قيد الحياة".

وبعد أن حزنت الأسرة على هذا الخبر، بدأت في التحضير لجنازته.

ومع ذلك، عندما كانت مراسم الجنازة على وشك أن يبدأ، أظهر جسد لاشكي فجأة علامات الحياة، أولاً مع حركات طفيفة، ثم مع بضع سعال.

وأذهلت إفاقته الدرامية أقاربه والمشيعين، الذين نقلوه بسرعة إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج، بحسب "ساوث تشاينا".

ويظل لاشكي في المستشفى في حالة حرجة، ويعتمد على جهاز التنفس الصناعي لدعم تنفسه.

وسرعان ما جذبت الحادثة اهتماما واسع النطاق وانتقادات حادة من عائلة لاشكي، التي اتهمت المستشفى بتشخيص خاطئ وتضليلهم بإعلان وفاته دماغيا، كما تسبب لهم ذلك في ضائقة نفسية شديدة.

وأشار المسؤولون في المستشفى الخاص إلى أن الأسرة ربما أساءت فهم المصطلحات الطبية المعقدة.

وقد استشهدوا على وجه التحديد بمصطلح "الموت الدماغي"، الذي يشير إلى فقدان وظيفة الدماغ بشكل لا رجعة فيه، لكنه لا يعادل بالضرورة الموت السريري.

قال متحدث باسم المستشفى: "كانت حالة المريض حرجة، وقد أبلغنا عائلته بحالته، لم يُعلن عن وفاته"، مضيفًا أنهم يتعاونون مع التحقيقات الرسمية في الأمر.

وتجري التحقيقات في القضية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الأسرة تخطط لاتخاذ إجراء قانوني.

ظننا أننا فقدناه، لكن هذا يُشبه معجزة. كل ما نريده هو أن يتعافى، هذا ما قاله أحد أقاربه، جانجارام شيندي، لصحيفة "ذا إنديان ويتنس".

وأثارت هذه الواقعة جدلاً عبر الإنترنت، ووصفها كثيرون بأنها "معجزة طبية".

قال أحد المتابعين عبر الإنترنت: "هذا أمر لا يُصدق. جنازة تعني أنه كان يُعتقد أنه مات لأيام".

«من الواضح أنه لم يكن مقدرًا له أن يموت بعد. مهمته في هذا العالم لم تنتهِ بعد»، قال آخر.

بينما قال ثالث: "السؤال الحقيقي هو، هل لا يزال يتعين عليهم دفع تكاليف الجنازة؟"