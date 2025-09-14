20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في بورسعيد.. الليلة بأقل من 1500جنيه

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في بورسعيد، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في بورسعيد، وفقا لموقع "بوكينج".

Gadou Rooms

يوفر مكان إقامة "Gadou Rooms" غرفاً في بورسعيد. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطبخاً مشتركاً وصالة مشتركة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يوفر مكان الإقامة توصيلات للمطار، كما تتوفر خدمة تأجير سيارات.

تحتوي كل غرفة في "Gadou Rooms" على مكتب. تحتوي جميع الغرف على غلاية، بينما توفر بعض الغرف مطبخاً مع ثلاجة وفرن وميكروويف. تحتوي كل غرفة في "Gadou Rooms" على بياضات أسرّة ومناشف.

يقدم مكان إقامة "Gadou Rooms" إفطاراً يوفر للضيوف خيارات طعام كونتيننتال أو حلال.

سعر الليلة 607+ 205 ضرائب ورسوم بإجمالي 812 جنيها.

De La Poste

يقع مكان إقامة "De La Poste" في بورسعيد وهو مصنف بنجمتين، ويتميز بتراس ومطعم وبار. يتوفر واي فاي مجاني وخدمة الغرف.

تحتوي كل غرفة في "De La Poste" على شرفة. تحتوي جميع الغرف في "De La Poste" على جهاز تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة، وتوفر بعض الغرف إطلالة على المدينة. تحتوي كل غرفة في "De La Poste" على بياضات أسرّة ومناشف.

تتوفر المساعدة على مدار الساعة في مكتب الاستقبال، حيث يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية.

سعر الليلة 795+ 238 ضرائب ورسوم بإجمالي 1033 جنيها.

Your best stay in Port Said City

يقع مكان إقامة "Your best stay in Port Said City" في بورسعيد، ويوفر ساونا. يوفر مكان الإقامة هذا إمكانية استخدام الشرفة والمواقف الخاصة للسيارات مجاناً والواي فاي المجاني.

تتوفر (1) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

سعر الليلة 971+ 146 ضرائب ورسوم بإجمالي 1117 جنيها.

شقة مفروشة بالكامل والأجهزة والتكييفات ببورفؤاد بابراج محمدعلي ببورفؤاد

يقع مكان إقامة "شقة مفروشة بالكامل والأجهزة والتكييفات ببورفؤاد بابراج محمدعلي ببورفؤاد" في بورسعيد، ويوفر شرفة وواي فاي مجاني.

توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى تراس. وتتوفر (1) غرفة نوم منفصلة، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 1170+ 176 ضرائب ورسوم بإجمالي 1346 جنيها.

فندق بانوراما بورسعيد

يقع مكان إقامة "Panorama Portsaid Hotel" المصنف 3 نجوم في بورسعيد. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً، وصالة مشتركة، وخدمة الغرف، بالإضافة إلى واي فاي مجاني. تحتوي بعض الوحدات في مكان الإقامة على شرفة مع إطلالة على البحر.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال.

سعر الليلة 1204+ 345 ضرائب ورسوم بإجمالي 1549 جنيها.

