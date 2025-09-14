"أم زياد الفلاحة".. حكاية بنت 15 سنة صنعت نجوميتها من وصفات الأكل

كتبت- شيماء مرسي

"لا أنظر للتعليقات السلبية أو التنمر أبدا، وأركز على تقديم محتوى تعليم الفتيات وصفات الطهي"، هكذا بدأت صانعة المحتوى حبيبة محمد رشاد، المعروفة باسم "أم زياد الفلاحة" تروي قصة شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية تعاملها مع ردود الأفعال المختلفة.

دعم الأسرة

تقول حبيبة البالغة من العمر 15 عاما: "ماما شجعتني على عمل محتوى خاص بطهي الطعام، ووالدي يدعمني كثيرا، فهو المسؤول عن تصوير ومونتاج الفيديوهات".

قصة لقب "أم زياد الفلاحة"

وعن لقبها "أم زياد الفلاحة"، أوضحت حبيبة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنها طالبة في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، وأن الصفحة التي تنشر عليها المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل هذا الاسم نسبة إلى والدتها.

تأثير التعليقات الإيجابية

وأشارت إلى سعادتها الكبيرة بالتعليقات الإيجابية التي تتلقاها على فيديوهاتها، قائلة: "فرحت جدا عندما لاحظت أن الناس يحبوني، وأنا أيضا أحبهم كثيرا".

الهدف من المحتوى

أضافت أنها لم تنشئ المحتوى من أجل المال: "التيك توك في الأصل لا يحقق أرباحا، أنا بدأت فقط لأفيد الفتيات بوصفات الطبخ".

"بقا ليست ترند"

وعن كلمة "بقا" التي تُستخدم بكثرة في مقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أنا اتعودت على هذه الكلمة منذ الصغر، ولا أقصد بها ترند".

طموحاتها المستقبلية

وأوضحت أنها تتمنى أن تستمر في مذاكرتها وتواصل تقديم المحتوى الذي تحبه، كما أنها ترغب في إنشاء مشروع خاص بها مع والديها وإخوتها، حتى تتمكن من تحقيق دخل ثابت لهم.

