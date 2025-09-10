رغم ثروة والدها.. ابنة إيلون ماسك "مفلسة" وتشارك السكن مع 3 أشخاص

كتب- أحمد الضبع:

كشفت فيفيان جينا ويلسون، ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تفاصيل حياتها البعيدة تماما عن مظاهر الثراء الذي يحيط بوالدها صاحب الثروة التي تقدر بـ413 مليار دولار.

وفي حوار مع مجلة The Cut، أوضحت فيفيان (21 عاما) أنها تعيش في شقة مشتركة مع 3 من زملائها بمدينة لوس أنجلوس لتوفير المال، مؤكدة أنها لا تمتلك ثروة كما يعتقد الكثيرون، بل تصف نفسها بأنها "مفلسة".

وقالت فيفيان إنها اختارت الاستقلال عن والدها منذ 2022 حين غيّرت اسمها رسميا وقطعت صلتها به، سعيا وراء الخصوصية وحياة طبيعية بعيدة عن الأضواء، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".

ورغم نشأتها في بيئة مترفة والتحاقها بمدارس خاصة تضم أبناء مشاهير هوليوود، فإنها تركت الدراسة الجامعية وتوجهت للعمل على إثبات ذاتها بشكل مستقل.

وعن تعاملها مع الشهرة، اعترفت بأن الأضواء أرهقتها، لكنها منحتها فرصا مهنية ساعدتها في كسب دخل يوفر لها قدرا من الاستقلال، قائلة: "أنا أملك الطعام، والأصدقاء، وسقفا فوق رأسي.. وهذا يكفيني".

