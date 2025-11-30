اختارها رونالدو وجورجينا لحفل زفافهما.. ماذا نعرف عن جزيرة ماديرا؟

10 صور لأماكن تبدو من كوكب آخر.. لكنها على الأرض

حدد نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مكان إقامة حفل زفافه على خطيبته جورجينا رودريجيز، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وبحسب maisfutebol، وقع اختيار لاعب فريق النصر السعودي، على جزيرة ماديرا، مسقط رأسه في البرتغال، لإامة حفل زفافه على جورجينا رودريجيز.

وبدأت علاقة الثنائي في عام 2016، حين كانت جورجينا تعمل في متجر "جوتشي" في مدريد، واحتفظا بعلاقتهما سرا لمدة عام قبل أن يظهرا لأول مرة في 2017.

وكان رونالدو، قد أكد في حوار سابق مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، أن حفل الزفاف سيقتصر على العائلة والمقربين فقط، بحسب رغبة جورجينا التي لا تحب الحفلات الكبيرة.

ولدى رونالدو طفلتان من جورجينا، وهما ألانا مارتينا (7 سنوات) وبيلا إزميرالدا (3 سنوات)، فيما لدى رونالدو طفل آخر وهو كريستيانو جونيور (15 عاما)، والتوأم بالتبني ماتيو وإيفا ماريا (8 سنوات).

لكن ماذا نعرف عن جزيرة ماديرا، والتي من المقرر أن تشهد حفل زفاف رونالدو وجورجينا؟.

جزيرة ماديرا تقع في البرتغال.

تعتبر جزيرة ماديرا مسقط رأس كريستيانو رونالدو.

ماديرا بها كاتدرائية فونشال المهيبة، أقدم وأهم موقع ديني بها، والذي تم افتتاحه عام 1514، واختارها رونالدو لتكون شاهدة على حفل زفافه.

تعتبر الكنيسة، المبنية من خشب الأرز المحلي، القلب الروحي لجزيرة ماديرا، وتقع على بعد أقل من ميلين من المستشفى الذي ولد فيه لاعب كرة القدم الأسطوري.

ظل ارتباط رونالدو بماديرا راسخا طوال حياته، إذ يحمل المطار الدولي اسمه، ويقع متحفه الشخصي هناك، ويقع ناديه الشبابي، ناسيونال دا ماديرا، على بعد مسافة قصيرة من الكاتدرائية المختارة.

وبعد الحفل، من المتوقع أن يستمر الاحتفال في فندق فاخر في الجزيرة، ومن المتوقع أن يستضيف تجمعا للضيوف من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وعالم كرة القدم على نطاق أوسع.

تتميز جزيرة ماديرا بمناخ معتدل إلى شبه مداري، يطلق عليها أحيانا لقب جزيرة الربيع الدائم، والطقس لطيف معظم السنة، بحسب موقع travelshelper.

تحتوي ماديرا على غابات غار قديمة ونادرا ما توجد في أوروبا، تعرف بـLaurisilva Forest، وهي مصنفة من مواقع التراث العالمي.

جزيرة ماديرا من أفضل أماكن التنزه سيرا على الأقدام، إذ تحتوي على 3 آلاف قناة ري صغيرة تقدم طرق الرحلات عبر الجبال والغابات في الجزيرة.