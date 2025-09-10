20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في بلطيم.. الليلة تخطت 3 آلاف جنيه

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في بلطيم، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في بلطيم، وفقا لموقع "بوكينج".

pharma beach resort x rent قرية الصيادلة بلطيم

يقع مكان إقامة "pharma beach resort x rent قرية الصيادلة بلطيم" في Al Ḩammād ويوفر تراس. توفر هذه الشقة حديقة ومواقف خاصة للسيارات مجانا.

تتوفر (2) غرفة نوم في هذه الشقة، و (2) حمّام، ومطبخ، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 1311 + 131 ضرائب ورسوم بإجمالي 1442 جنيها.

دلتا لاجونز

يقع مكان إقامة "دلتا لاجونز" في Al Ḩammād، ويوفر مسبحاً خاصاً.

توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى تراس مع إطلالات على الحديقة، وتتوفر (2) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف، يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 1853 + 185 ضرائب ورسوم بإجمالي 2038 جنيها.

مارينا دلتا لاجونز

يقع مكان إقامة "مارينا دلتا لاجونز" في Al Ḩammād، ويتميز بتراس.

يتوفر في جميع الوحدات في "مارينا دلتا لاجونز" تلفزيون بشاشة مسطحة، تحتوي جميع الغرف في "مارينا دلتا لاجونز" على جهاز تكييف وحمّام خاص.

سعر الليلة 1942 + 194 ضرائب ورسوم بإجمالي 2136 جنيها.

شاليه للإيجار فارما بيتش ريزورت

يقع مكان إقامة "شالية للايجار فارما بيتش ريزورت" في Al Ḩammād ويوفر تراس، يوجد في مكان الإقامة هذا مسبح خاص ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

