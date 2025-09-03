إحداها في مصر.. أقدم 8 مدن في العالم للرحلات الثقافية

كتبت: رودينا ضوه

تعتبر أقدم مدن العالم وجهات مثالية لعشاق الرحلات الثقافية، حيث تمنح زائريها فرصة لاكتشاف التاريخ عن قرب والاندماج مع تراث حضاري عريق.

أقدم مدن في العالم للرحلات الثقافية

فاراناسي، الهند

تعد مدينة فاراناسي واحدة من أقدم المدن الحية في العالم، وهي مركز للحج، حيث يستضيف نهر الجانج المقدس ومعابده الطقوس وحرق الجثث والمهرجانات، وفقًا لموقع timesofindia.

أريحا، فلسطين

غالبًا ما تعتبر أريحا من أقدم المدن المأهولة بالسكان، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث، مع وجود أدلة على استيطانها حوالى عام9000 قبل الميلاد، وتضم المدينة برج أريحا احد أقدم المبانى التي بناها الإنسان.

أثينا، اليونان

لقد ظلت أثينا مهد الحضارة الغربية، مأهولة بالسكان بشكل مستمر منذ العصر البرونزي، وكانت موطنا لعلماء مثل سقراط وأفلاطون.

جبيل، لبنان

جبيل إحدى أقدم المدن الفينيقية، ينسب إليها تطوير الابجدية الفينيقية التي مهدت الطريق لأنظمة الكتابة الحديثة، استكشف المعابد الفينيقية القديمة والمسرح الروماني.

شوشان، إيران

شوشان هي مهد الحضارة الرافدينية والفارسية، يضم موقعها الأثري قصر داريوس وزفورات.

لويانج، الصين

كانت لويانج إحدي عواصم الصين القديمة مقرًا لسلالات حاكمة عديدة، منها تشووهان، وهي مركز البوذية والتراث الثقافي الصينى.

لشبونة، البرتغال

لشبونة المأهولة بالسكان منذ العصر الحديدي هي واحدة من أقدم مدن أوروبا تجمع بين التراث العريق والتراث البحري.

طيبة " الأقصر"، مصر

كانت طيبة التي تعد الآن جزءًا من الأقصر الحديثة تبجل كمركز ديني وسياسي مكرس للإله آمون رع، وتعد معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك ووادي الملكات من المواقع الأثرية البارزة.