تأخيرات في رحلات مترو الأنفاق لمدة أسبوع - تفاصيل

كتب : محمد نصار

01:56 م 30/12/2025

تأخيرات في رحلات مترو الأنفاق لمدة أسبوع

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إجراء تعديلات على مواعيد بعض الرحلات بالخطين الأول والثاني، تشمل زيادة زمن التقاطر وتأخير مواعيد بعض القطارات، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع كامل، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة التشغيل أثناء تنفيذ أعمال إنشائية ضرورية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا القرار جاء نتيجة تنفيذ شركة المياه لأعمال إصلاحات وإنشاءات أسفل مسار المترو بالمنطقة الواقعة بين محطتي "السيدة زينب" و"الملك الصالح".

وتابعت أنه بالنظر إلى طبيعة الأعمال أسفل السكة، فقد استدعى الأمر تخفيض سرعة القطارات وتعديل زمن الرحلات بتلك المنطقة الحيوية، وذلك حرصًا على سلامة الركاب والحفاظ على المنشآت.

وتتقدم إدارة مترو الأنفاق بخالص الاعتذار للركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات.

تأخيرات في رحلات مترو الأنفاق إدارة وتشغيل المترو تعديلات على مواعيد الرحلات بالخطين الأول والثاني

