قرار جديد من الجنايات بشأن المتهمين بقتل نجل السفير السابق بالشيخ زايد

أجلت محكمة جنايات مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية قتل الشاب "عمرو ع"، نجل أحد السفراء السابقين، إلى الأسبوع الأخير من يناير المقبل.

ويواجه المتهمون حكم الإعدام الصادر بحقهم عن محكمة جنايات الجيزة، بينما صدر حكم بالسجن المشدد عشر سنوات على المتهم الثالث الذي أخفى الهاتف المحمول للضحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ والد المجني عليه عن اختفاء نجله لساعات طويلة بعد إغلاق هاتفه المحمول. وعُثر على الجثة داخل شقته بالكمباوند الفاخر بالشيخ زايد، وظهرت على جسده طعنتان نافذتان وآثار ضرب وخدوش دلت على مقاومته للجناة.

وأظهرت التحريات أن الجناة طالبان من سكان المنطقة، بالإضافة إلى ثالث يعمل "سايس"، حيث خططوا للجريمة بعد معرفتهم بأن المجني عليه يعيش بمفرده، وسرقوا ممتلكاته وحاولوا بيع سيارته وتحويل العملات الأجنبية.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة وفقًا لنصوص قانون العقوبات التي تفرض الإعدام على القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد، فيما أُحيلت أوراق المتهمين إلى المفتي قبل تحديد جلسة النطق بالحكم.