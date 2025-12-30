تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان هاني رمزي إلى كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، تمهيدًا لإقامة مراسم التشييع.

وحضر الجنازة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، كما شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة هاني رمزي وأشقائه في فقدان والدتهم.

وكتب الفنان هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

