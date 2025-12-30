إعلان

بحضور وزير الثقافة.. وصول جثمان والدة الفنان هاني رمزي (صور)

كتب : سهيلة أسامة

01:48 م 30/12/2025
    المخرج خالد جلال في جنازة والدة هاني رمزي (2)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (1)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (2)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (3)
    المخرج خالد جلال في جنازة والدة هاني رمزي (1)
    إلهام شاهين تواسي هاني رمزي في وفاة والدته (4)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (1)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (2)
    هاني رمزي (4)
    هاني رمزي في جنازة والدته (1)
    هاني رمزي يستقبل المعزيين (1)
    لبلبة تواسي شقيق هاني رمزي (3)
    هاني رمزي يستقبل المعزيين (3)
    هاني رمزي يستقبل المعزيين (4)
    هاني رمزي يستقبل المعزيين (2)
    هاني رمزي يستقبل المعزيين (5)
    وزير الثقافة في جنازة والدة الفنان هاني رمزي (2)
    وزير الثقافة في جنازة والدة الفنان هاني رمزي (1)
    وزير الثقافة في جنازة والدة الفنان هاني رمزي (3)
    وصول جثمان والدة الفنان هاني رمزي إلى كنيسة أبي سيفين (2)
    وصول جثمان والدة الفنان هاني رمزي إلى كنيسة أبي سيفين (1)

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان هاني رمزي إلى كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، تمهيدًا لإقامة مراسم التشييع.

وحضر الجنازة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، كما شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة هاني رمزي وأشقائه في فقدان والدتهم.

وكتب الفنان هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

جنازة والدة هاني رمزي هاني رمزي وزير الثقافة

